E' attesa per domani la decisione sul ricorso presentato dal Bisceglie contro i tre punti di penalizzazione ricevuti lo scorso 4 aprile per non aver depositato le attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra, nonché anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti. Al momento la formazione neroazzurrostellata dovrebbe affrontare la Paganese nei playout mentre in caso di restituzione dei tre punti sfiderebbe la vincente del doppio confronto del girone A fra Cuneo e Lucchese.