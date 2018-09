Fonte: TuttoC.com

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Giornata di shopping per il Bisceglie che, dopo aver trovato l'accordo col difensore classe '90 Giordano Maccarrone, secondo quanto riportato da TuttoC.com ha tesserato anche Leonardo Longo, esterno basso classe '95, autore di 4 reti nell'ultima annata col Monopoli. In precedenza, per il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, altre esperienze in C con Grosseto, Mantova e Paganese. La firma con l'ex Gabbiano è giunta in giornata, esattamente come avvenuto per l'ex Messina.