Bisceglie, Ginestra: "Tre punti una boccata d'ossigeno"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ciro Ginestra, tecnico del Bisceglie, ha commentato in sala stampa la vittoria di misura sul Matera: "Avevamo preparato il match per giocarcela ma su un campo del genere era difficile pure andare due metri in avanti. La vittoria era fondamentale, mi importava questo ed è arrivata. Ci prendiamo i tre punti, sotto l'aspetto mentale sono una boccata d'ossigeno molto importante anche se c'è tanto da migliorare. Purtroppo era impossibile giocare su un terreno così: ho dovuto levare Toskic inserendo Giacomarro proprio per questo, togliendo qualità e aggiungendo un giocatore che aggredisce meglio le seconde palle. Per vincere una partita sporca serviva anche questo; ci siamo adeguati al loro modo di giocare e ce l'abbiamo fatta. Inoltre oggi abbiamo capito che dobbiamo migliorare molto in fase di possesso, questa era la prima partita in cui dovevam costruire. Bisogna migliorare dal punto di vista qualitativo, abbiamo dimostrato di esserci per fame e cattiveria. Chi è entrato ha fatto la differenza, con lo spirito giusto. E Scalzone, insieme agli altri, la differenza l'ha fatta e questo voglio da chi subentra", riporta TuttoC.com.