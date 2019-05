Bisceglie, grave infortunio per Cerofolini: rottura del crociato anteriore

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Michele Cerofolini, portiere del Bisceglie di proprietà della Fiorentina, si è infortunato al ginocchio destro domenica scorsa nel match poi vinto dai pugliesi per 4-3 contro la Cavese. Il classe ‘99 è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 10 minuti tra lacrime e dolore ed ha effettuato nella giornata odierna la risonanza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il calciatore è da ieri nel capoluogo toscano per iniziare le prime cure in seguito all’infortunio che gli ha provocato la rottura del crociato anteriore. Cerofolini aspetterà dunque che il ginocchio possa sgonfiarsi dopodiché si sottoporrà ad intervento chirurgico. Il portiere resterà a Firenze (dove al centro sportivo ha già iniziato le cure del caso) per poi aggregarsi in ritiro a Moena con la squadra di Vincenzo Montella: l’obiettivo è quello di trovare una squadra per gennaio 2020 quando sarà fisicamente pronto. Sfuma così per lui anche la possibilità di disputare il Mondiale U20.