Fonte: Tuttoc.com

Situazione ben più contorta del previsto in casa Bisceglie. Ieri si parlava del possibile esonero di Sandro Pochesci, ma i problemi in casa nerazzurrostellata sarebbero ben altri. Come emerso in queste ore e raccolto dalla nostra redazione, il club non avrebbe pagato i pasti delle ultime trasferte, con giocatori e staff costretti, oltre ad un lungo viaggio in pullman, anche a dover pranzare e cenare al sacco. Inoltre i ragazzi che usufruiscono della foresteria pare siano costretti a lasciare gli appartamenti perché non più pagati dalla società.