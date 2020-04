Bisceglie, il presidente Canonico: "Impossibile riprendere il campionato"

Sulle possibilità di rivedere di nuovo in campo la Serie C, è intervenuto dalle colonne dell'edizione Puglia & Matera del Corriere del Mezzogiorno Nicola Canonico, presidente del Bisceglie: "Secondo me è impossibile dar corso al campionato considerando i numeri elevati della pandemia. I titolari delle società hanno una responsabilità ben precisa nei confronti dei calciatori". Sull'eventualità proposta dal Direttivo di Lega Pro che la quarta promossa si possa decidere tramite sorteggio conclude: "Le decisioni saranno discusse il 4 maggio in Lega. Ne sto sentendo parlare in giro, cercheremo di comprendere".