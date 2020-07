Bisceglie in D. E Mancini attacca i giocatori: "Squadra con poca personalità"

Il doppio confronto playout con la Sicula Leonzio è stato fatale per il Bisceglie, che ha salutato il professionismo, condannato alla Serie D. Come riferisce La Gazzetta dello Sport - edizione Puglia, a margine del match il tecnico nerazzurro Gianfranco Mancini ha detto la sua in merito: "La sconfitta è lo specchio della stagione. Una squadra con poca personalità, in cui molti calciatori che dovevano incidere nel corso della stagione non lo hanno fatto neanche in questi playout. Mi dispiace non aver regalato la salvezza ai biscegliesi nonostante il massimo impegno che ci ho sempre messo. Ma i problemi provengono da lontano. Non mi sottraggo alle responsabilità ma ritengo che tante cose sono state sbagliate nella gestione della stagione".