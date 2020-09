Bisceglie, la storia si ripete: il doppio ripescaggio si era verificato a fine anni '80

Può festeggiare la Serie C il Bisceglie. Certo, avrà da oggi 9 giorni per completare la domanda di iscrizione che sarà poi esaminata dagli organi competenti, ci sarà poi da valutare eventuali ricorsi di altri club... ma a ora, quella stabilita ieri dal Consiglio Federale, si tratta della seconda riammissione consecutiva tra i pro per il club azzurrostellato, che aveva già sfruttato questo beneficio la scorsa estate.

Ma questo singolare episodio, come evidenziato da tuttocalciopuglia.com, non è l'unico nella storia del club: a cavallo tra le stagioni 1988-89 e 1989-90, infatti, il club pugliese retrocesse dall'allora C2 alla D per due tornei di fila, ma, grazie al completamento degli organici, riuscì a mantenere il professionismo. Un terzo rientro in C2 dalla D avvenne infine nel 1993-94.

La storia si ripete.