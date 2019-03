© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il Bisceglie sta iniziando a programmare il futuro avendo ormai la salvezza in tasca. Secondo Tuttoc.com due sarebbero i calciatori in bilico fra permanenza e addio: il difensore classe '90 Giordano Maccarrone e il centrocampista classe '95 Leonardo Longo. Entrambi sarebbero infatti nel mirino dell'ambizioso Cesena, prossimo a tornare fra i professionisti, ma anche di altri due club che li avevano cercati a gennaio come Rimini (per Longo) e Como (per Maccarrone).