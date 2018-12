Dopo le dimissioni di mister Ginestra e il mancato matrimonio col dt Materazzi, la doppia seduta di ieri di casa Bisceglie è avvenuta sotto la guida di Antonio Bruno, coadiuvato da Pino Montanaro (match analyst) e dal preparatore Capacchione. Come sottolineano i colleghi de La Gazzetta dello Sport non si registrano quindi novità sulla soluzione della crisi tecnica nerazzurra. In attesa della conferenza stampa di sabato programmata dai massimi dirigenti