Bisceglie, Montinaro: "Molto contento sia per gol che per vittoria"

Fonte: TuttoLegaPro.com

Matteo Montinaro, centrocampista del Bisceglie, ai microfoni del sito ufficiale ha dichiarato: "Sono molto contento per il gol ma soprattutto per la vittoria che ritengo meritata. Stiamo iniziando ad avere un gioco di squadra, fondamentale per il futuro. Mi trovo molto bene con i nuovi compagni di reparto oltre che con Anthony (Partipilo, ndr) con cui ho vissuto lo scorso campionato. Abbiamo un modo di giocare nel quale gli esterni riescono a esprimersi al meglio. E´ chiaro che durante l´arco del campionato ci potrebbero essere altre soluzioni che il mister potrebbe adottare anche in base all´avversario che affronteremo. Siamo una squadra formata da atleti che per caratteristiche possono adattarsi a varie tipologie di gioco avendo giocatori molto duttili in tal senso".