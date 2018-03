Bisceglie, Petta: "Felice per il rinnovo, mai pensato di andare via"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Fresco di rinnovo, il capitano del Bisceglie Andrea Petta ha parlato del nuovo contratto firmato fino al 2019 nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Cosenza in programma domani: "Oggi per me è un punto di partenza ma la squadra deve andare avanti così come ha fatto finora. Io sono contento della scelta che ho fatto perché Bisceglie per me è una seconda casa e non ho mai pensato di andare via da qui. È vero che un giocatore della mia età deve fare le sue valutazioni ma nella mia testa c'è sempre stata l'idea di restare qui. Il presidente è una persona ambiziosa ed anche per questo ho deciso di rinnovare perché il progetto per un giocatore è più importante dell'aspetto economico. Con Alberga lavoriamo dall'anno scorso, ci da' consigli al momento giusto, è un professionista con trent'anni di carriera e sicuramente non sono io a scoprire Pino Alberga. È un grande mister così come lo è mister Mancini”, riporta TuttoC.com.