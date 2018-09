© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ultime notizie sul Bisceglie. Per l'out mancino, così come riportato da La Gazzetta dello Sport, è in arrivo Daniele Liotti. L'esterno classe '94, reduce da una buonissima stagione al Siracusa, nei giorni scorsi era stato valutato anche dal Pisa e dal Rezzato, in Serie D.