Bisceglie, Racanati: "Fino a una settimana fa non ci credevamo"

vedi letture

Vincenzo Racanati, presidente del Bisceglie ha commentato ai microfoni di TuttoC.com la riammissione della sua squadra al campionato di Serie C: "Fino ad una settimana fa non ci credevamo, poi però le cose sono andate in un certo modo. Siamo molto contenti di com’è andata. Dieci giorni fa eravamo pronti per fare la D, poi fortunatamente è andata bene. La rosa necessita sicuramente di miglioramenti, quindi dovremo puntellare la squadra. Sappiamo bene che il campionato sarà molto difficile, ci vorranno giocatori adatti alla categoria. Spero di accontentare la piazza: da tifoso vorrei prendere i migliori pezzi sul mercato, ma devo stare attento al bilancio. Proveremo a valorizzare qualche giovane".