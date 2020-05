Bisceglie, stop alla trattativa per la cessione. Ingravalle: "Venute meno alcune componenti"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa per la cessione del Bisceglie da parte di Nicola Canonico ad un gruppo capitanato dall’avvocato Massimo Ingravalle. Sul quotidiano si parla di uno stop fra le parti, arrivato nelle ultime ore. “Io non facile momento economico e sanitario che stiamo vivendo - ha spiegato lo stesso Ingravalle in una nota - ha determinato il venir meno di alcune componenti su cui si fondava il progetto di acquisizione del Bisceglie calcio. Ho messo a conoscenza il presidente Canonico, il quale ha peraltro ribadito la ferma volontà di cedere la società”.