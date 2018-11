Bisceglie, tegola Toskic: sospetta frattura al braccio

Strappato a Catanzaro il primo punto in trasferta, il Bisceglie è già proiettato al derby di sabato col Monopoli (ore 20.30). La gara del Ceravolo ha lasciato però in eredità l'infortunio occorso a Idriz Toskic, per il quale si teme la sospetta frattura del braccio sinistro. In settimana, il centrocampista montenegrino effettuerà una risonanza magnetica per capire la reale entità del problema. In caso di lungo stop non è escluso un ritorno sul mercato.