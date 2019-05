Bisceglie, Vanoli: "Gli episodi ci hanno penalizzato"

Rodolfo Vanoli ha commentato la prestazione del suo Bisceglie contro la Paganese. Ecco le sue parole riportate da TuttoCalcioPuglia: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, gli episodi ci hanno penalizzato. Fa male prendere gol sulle palle inattive. Niente da dire, invece, sull’impegno. Il 2-1 resta un risultato buono, in casa nostra potremo fare altre cose. Dispiace per l’ingenuità di Djoulou che forse non ha capito cosa ci stiamo giocando, sono amareggiato anche per l’infortunio di Scalzone. Servono maggior cinismo e cattiveria in determinate situazioni. Ma noi non molliamo. Sterilità in attacco? Ora per spuntarla basta un gol, una vittoria. E per questo al ‘Ventura’ contiamo di avere dalla nostra parte un’importante cornice di pubblico. Questa squadra merita il sostegno di tutti i biscegliesi. Ed anche in inferiorità numerica abbiamo continuato ad attaccare. È un aspetto positivo da cui ripartire”.