Fonte: tuttocalciopuglia.com

Rodolfo Vanoli, tecnico del Bisceglie, ha commentato così la vittoria contro il Catanzaro in conferenza stampa: "E' il successo del gruppo, della società, dei tifosi. Abbiamo intrapreso un cammino importante, da quando il presidente mi ha dato in mano la squadra a fine mercato abbiamo iniziato a fare cose importanti. I ragazzi sono stati meravigliosi oggi, siamo stati bravi a creare superiorità numerica in ogni zona del campo. A fine partita i nostri avversari erano stremati, sono una grande squadra e noi non siamo stati inferiori. Il mio modo di far calcio è quello di non far giocare gli avversari. I ragazzi stanno capendo la mia filosofia, il Bisceglie deve imparare a tenere gli attaccanti alti per costringere chi ha di fronte alla difesa. Col lavoro tutto verrà spontaneo".