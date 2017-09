Bisceglie, Zavettieri: "L'altezza non deve darci le vertigini"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nunzio Zavettieri, tecnico del Bisceglie, ha parlato al termine della gara vinta contro la Virtus Francavilla: "Due vittorie importanti che ci danno la consapevolezza del buon lavoro finora svolto da parte dei ragazzi - ha esordito in sala stampa il tecnico calabrese-. Non voglio spegnere il morale della squadra che deve essere alto, ma è chiaro che noi dobbiamo mantenere sempre bene a mente il nostro obiettivo che è quello dei 43 punti da raggiungere il prima possibile. Questa deve essere un´altezza che non deve dare vertigini. Non mi fido di questo campionato perché è molto difficile. Anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione che, nonostante un primo tempo importante, per un piccolo errore abbiamo rischiato di compromettere la gara. Successivamente la bella rete di Montinaro ci ha permesso di portarci nuovamente in vantaggio ma abbiamo ancora molte cose da migliorare", riporta il sito ufficiale del club.