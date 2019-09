Bisoli per ora non apre all’ipotesi Feralpisalò

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Fra i nomi al vaglio della dirigenza della Feralpisalò dopo l’esonero di Damiano Zenoni c’è anche quello di Pierpaolo Bisoli, ancora sotto contratto con il Padova . Secondo quanto raccolto da Padovagoal.it l’allenatore bolognese al momento non avrebbe aperto all’ipotesi di approdare sulla panchina lombarda nonostante vi siano stati contatti nelle ultime ore. Bisoli infatti per il momento non avrebbe chiamato i biancoscudati per chiedere la rescissione del contratto necessaria per intraprendere una nuova avventura su un’altra panchina.