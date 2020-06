Bitonto per la prima volta in Serie C. Arrivano le congratulazioni dal Milan

Il Bitonto, club neopromosso in Serie C, ha pubblicato sui propri canali social la lettere che il Milan ha invitato per congratularsi con il club pugliese per il traguardo raggiunto. Una lettera inaspettata quella del club rossonero con il Bitonto che ora spera di incontrarli a San Siro un giorno o l’altro.

“Una piacevole sorpresa per il Bitonto Calcio, quest'oggi, con una missiva via mail giunta nel primo pomeriggio.

Le congratulazioni per la prima storica promozione in Serie C sono giunte direttamente dalla Serie A.

Grazie AC Milan

Chissà, prima o poi, magari, ci incontreremo a San Siro...”.