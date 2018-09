© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serie B a 19 squadre, inammissibili i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli: è questo il verdetto pronunciato ieri dal Collegio di Garanzia del CONI. Perché quei ricorsi andavano proposti innanzi al TFN, senza saltare gradi di giudizio. E ora andranno proposti: fin qui, il Catania è stato l'unico club a proporre ricorso al tribunale federale, e oggi alle 14 è fissata l'udienza per discussione e decisione. Le altre? Devono sbrigarsi, perché la strada del TFN è corretta ma va percorsa in tempo: il termine per proporre ricorso scade infatti oggi, a 30 giorni dalla decisione di Lega B e FIGC relativa al blocco dei ripescaggi.