© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Una boccata di puro ossigeno per il Cuneo. La Corte Federale d’Appello infatti ha accolto parzialmente i ricorsi del club piemontese restituendogli 6 punti in classifica. Il Cuneo quindi esce dalla zona playout e si porta a quota 27, stessi punti dell'Arzachena. Scende in classifica l'Albissola, adesso in zona playout insieme alla Lucchese.