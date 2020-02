Bojinov annuncia: "Vado a Catania. Lucarelli mi ha voluto più di tutti"

© foto di Federico De Luca

Valeri Bojinov torna in Italia. E la cosa era nota, c'era il Pescara ad attenderlo, ma la faccenda ha preso una piega diversa, e il bulgaro vestirà la maglia del Catania, dove troverà l'amico Cristiano Lucarelli, decisivo per il buon esito della trattativa.

A riferire il tutto, con la notizia che era nell'aria, è il portale sportal.bg, che annuncia che per domani l'attaccante è atteso in Sicilia, per iniziare la sua nuova esperienza. A corredo di tutto, le parole del classe '86: "Vado davvero a Catania. Il motivo è che Lucarelli mi ha mostrato molto desiderio di avermi nella sua squadra, questo è molto importante per me. Spero che tutto vada bene e che presto possa far parte del club. Non ho mai giocato nella Serie C, ma il Catania è un club molto grande che ha una storia e una tradizione, le cose sono estremamente professionali. So che non mi restano molti anni di calcio giocato, ma ho tanta voglia di giocare e divertirmi".