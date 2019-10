Bolzoni torna sull'addio al Bari: "Non ho capito le motivazioni tecniche"

© foto di Giacomo Morini

In seguito alla vittoria del campionato di Serie D, sono stati in diversi a far le valigie e lasciare il Bari: tra questi anche Francesco Bolzoni. Il centrocampista, accasatosi all'Imolese dopo l'esperienza pugliese, ha parlato ai microfoni di Radio Selene del suo addio ai biancorossi: "Mi aspettavo di essere magari valutato in modo diverso dal punto di vista tecnico. Sono state fatte delle scelte che ho sempre accettato. Ho lavorato per farle cambiare ma non è andata per il verso giusto. Io sinceramente non ho ben capito le motivazioni tecniche della mia mancata conferma, ne so quanto ne sapete voi. Ci sono stati dei confronti, come accade tra allenatore e giocatore. Mi era stato detto che nessuno portava rancore, ma evidentemente non era così".