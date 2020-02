vedi letture

Bomber tricolore. Biasci del Carpi: secondo miglior marcatore dopo Immobile

Se Ciro Immobile è il vero mattatore della Serie A con 9 gol già a referto nel 2020 e la Scarpa d'oro, trofeo che va al miglior bomber europeo, a portata di mano, c'è un attaccante che nel nuovo anno sta provando a tenere testa al bomber della Lazio. Si tratta di Tommaso Biasci, attaccante classe 1994 del Carpi. Il ragazzo di San Giuliano Terme, arrivato in Emilia lo scorso agosto dalla Carrarese, è infatti il secondo miglior realizzatore del calcio italiano alle spalle dei biancoceleste con sette gol in sei partite disputate. Appena due in meno di Immobile che però ha giocato 9 gare.

Ciro Immobile

5 gennaio, Serie A - Brescia-Lazio 2 gol

11 gennaio, Serie A - Lazio-Napoli 1 gol

14 gennaio, Coppa Italia - Lazio-Cremonese 1 gol

18 gennaio, Serie A - Lazio-Sampdoria 3 gol

21 gennaio, Coppa Italia - Napoli-Lazio

26 gennaio, Serie A, Roma-Lazio

2 febbraio, Serie A - Lazio-SPAL 2 gol

5 febbraio, Serie A - Lazio-Hellas Verona

9 febbraio, Serie A - Parma-Lazio

TOTALE: 9 gol