© foto di Federico De Luca

Intervenuto ieri sera a Tv Qui il patron del Carpi Stefano Bonacini ha ribadito di voler lasciare il club biancorosso, ma di non aver ancora avviato nessuna trattativa per la cessione: “Abbiamo dato mandato all’avvocato Grassani di occuparsi di eventuali acquirenti, in 4-5 mi hanno chiamato, ma non li ho nemmeno considerati perché voglio lasciare il Carpi in mani serie e non a gente che vuole solo visibilità. C'è stato un sondaggio anche da parte di Mark Caltagirone (il finto marito sbandierato da Pamela Prati NdR) - continua Bonacini come riporta La Gazzetta di Modena – Marchi? È stato molto chiaro, ma non l’ho tirato in ballo io, ho solo risposto a una domanda. L’altro protagonista si è preso una settimana di celebrità, interessandosi prima e disiniterassandosi poi sui giornali. Futuro? Sono abbastanza stanco e potrei anche fermarmi un po' continuando a fare solo il mio mestiere, vivo anche senza calcio”.