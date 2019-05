© foto di Federico Gaetano

Ospite della redazione Levante de Il Secolo XIX Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella neo promossa in Serie B, ha raccontato la stagione dei Diavoli Neri dalle querelle estive fino alla promozione in extremis conquistata col successo contro la Carrarese. Eccone un estratto: "Stiamo realizzando di aver compiuto una grandissima impresa. Ho vinto sei campionati, ma nessuno ha un sapore intenso come questo. Non si può dimenticare da dove siamo partiti, come lo abbiamo fatto e quanto ci è costato. L'estate da incubo? E' stato in quei due mesi che abbiamo iniziato a costruire questa favola. Potevamo perdere il controllo e deragliare, invece ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto gruppo. Amo dire che abbiamo creato la corteccia, che è vitale per vincere. Ancora all'Entella il prossimo anno? Ne parliamo in settimana. Io qui sto bene, non credo ci siano grandi problemi. I giocatori più interessanti della C? De Luca dell'Alessandria, Gliozzi del Siena, Brunori dell'Arezzo e Bobb del Cuneo sono i primi che mi vengono in mente".