© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguoloha rilasciato una lunga intervista a Trivenetogoal.it soffermandosi sul ruolo di Joseph Oughourlian, salito nei giorni scorsi all’85,5% delle quote societarie: “Abbiamo un orizzonte temporale per far tornare il Padova nella serie che merita, vogliamo creare un ambiente che abbia valore e per questo stiamo impegnandoci sul settore giovanile per ricostruire le radici e riportarlo in Serie B in tre anni. Oughourlian lo conosco perché abbiamo lavorato insieme attraverso la mia società, abbiamo fatto investimenti insieme a Bonetto in Indonesia nel campo delle energie rinnovabili. Conoscendo i due, sapevo che Roberto cercava qualche sponda importante per far crescere il Padova e mi è venuto naturale presentargli Joseph, che sapevo aver avuto esperienze felici sia in Colombia col Millonarios e in Francia con il Lens. - continua Boscolo Meneguolo - Oughourlian è convinto di far crescere il Padova, così come sta facendo con le altre due squadre. Vogliamo salire di categoria sempre nell’ambito di una sostenibilità economica. Joseph riconosce nel Veneto e nel territorio padovano una grande operosità, che lo ha convinto a mescolare io due aspetti”.