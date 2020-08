Boultam lascia la Cremonese: la Triestina si fa subito avanti col centrocampista

Libero da ogni vincolo dopo l'addio alla Cremonese, per Reda Boultam il futuro è ancora da scrivere. Anche se la sensazione è che il centrocampista olandese di origini marocchine non rimarrà senza squadra per molto tempo: come infatti riferisce trivenetogoal.it, il classe '98, scuola Ajax, è nel mirino della Triestina, con l'Au Mauro Milanese che stavolta, dopo averci provato già lo scorso anno, spera di portarlo in alabardato.