Braida sul Monza: "Galliani e Berlusconi non possono stare senza calcio"

© foto di Marco Conterio

L'ex direttore sportivo del Milan, ora al Barcellona, Ariedo Braida ha commentato ai microfoni di Lapresse le voci che vogliono il duo formato da Adriano Galliani e Silvio Berlusconi pronto a rilevare il pacchetto di maggioranza del Monza, club che milita in Serie C, e tornare così nel mondo del calcio dopo la trentennale avventura alla guida dei rossoneri: “Senza il calcio quei due non possono stare, lo sapevo. Tutti sanno l'affetto che mi lega a Galliani e mi piace questa cosa perché lo fa sentire ancora un ragazzo. Berlusconi e Galliani hanno fatto tante cose, e fanno sempre le cose, insieme. E poi il Monza fa parte della loro vita. - continua Braida – E anche il calcio fa parte di loro, è una di quelle cose che si possono tranquillamente definire nel dna di alcune persone. Io con loro? Sto bene dove sto al momento”.