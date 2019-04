Branduani: "Juve Stabia miglior scelta possibile. Il primato? Merito di tutti"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il portiere della Juve Stabia Paolo Branduani intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato del suo primato di portiere meno battuto in Italia (dalla Serie A alla D nessuno ha subito meno di 15 reti) e di una Serie B che sembra ormai a portata di mano: “Non avrei mai pensato a un record simile, ma il merito è della squadra. Senza il loro lavoro oggi non saremmo qui a parlare del mio primato. Mister Caserta poi insiste molto sulla fase difensiva e lavoriamo quotidianamente per limare ogni dettaglio. Quanto a me se la reattività fra i pali è il mio punto forte devo migliorare sicuramente nelle uscite. - continua Branduani – Salire in Serie B con questa società sarebbe motivo di soddisfazione per me, venivo da un periodo nero e il trasferimento qui nel 2017 è stata la scelta migliore che potessi fare. Ho già conquistato una promozione con la SPAL, una squadra che mancava in B da tempo, e ora voglio riuscirci anche a Castellammare. Voglio giocare un grande campionato cadetto con la Juve Stabia nel prossimo anno e magari anche programmare un altro salto di categoria”.