Breda: "A Livorno ho pagato la non riconferma di Diamanti. Ma ci ho messo la faccia"

vedi letture

Aldo Spinelli conferma Roberto Breda alla guida del Livorno ("L'allenatore del Livorno sarà Roberto Breda. Con lui arriverà il suo staff in quanto tutti si trovano sotto contratto fino al 2021"), Breda... si dimette.

La storia d'amore tra le parti è ormai finita da molto tempo, e della stessa, ai microfoni di pianetaserieb.it, ne ha parlato lo stesso allenatore: "Dopo la stagione 18/19, dove forse siamo andati anche oltre le nostre possibilità, c’era bisogno di cambiare qualcosa. Il percorso non andava abbandonato, ovviamente, ma il gruppo avrebbe dovuto essere parzialmente diverso. Non è andata così, purtroppo abbiamo rovinato l’entusiasmo creato con delle scelte che in quel momento sembravano impopolari ma che avevano il fine di cercare nuove strade. Non ci siamo riusciti ed è stato un grande peccato, perché la base era buona ma andava fatto un tipo di ragionamento differente.Livorno è una piazza importante. Ho fatto delle scelte impopolari, una su tutte quella di non riconfermare Diamanti, decisione che mi ha creato grossi problemi, però tutto ciò con il bene per il club al primo posto. L’epilogo non è stato quello sperato ma ci ho sempre messo la faccia, anche in casi dove spettava a qualcun altro, probabilmente è stato questo il mio grande errore. Col senno di poi avrei fatto delle scelte diverse ma, ripeto, ho provato con tutto me stesso a fare il bene di questa squadra. Livorno è una piazza importante. Ho fatto delle scelte impopolari, una su tutte quella di non riconfermare Diamanti, decisione che mi ha creato grossi problemi, però tutto ciò con il bene per il club al primo posto. L’epilogo non è stato quello sperato ma ci ho sempre messo la faccia, anche in casi dove spettava a qualcun altro, probabilmente è stato questo il mio grande errore. Col senno di poi avrei fatto delle scelte diverse ma, ripeto, ho provato con tutto me stesso a fare il bene di questa squadra”.