Brescia in A al 'Brianteo'? Galliani frena: "Non è affatto semplice"

Fonte: TuttoC.com

Ci sarebbe anche il 'Brianteo' di Monza tra le ipotesi sul tavolo, se il Brescia dovesse essere promosso in Serie A e costretto a traslocare perché il 'Rigamonti' presenta problemi strutturali che non lo rendono a norma. Ma Adriano Galliani, amministratore delegato del club biancorosso, non sembra credere a questa eventualità: "Massimo (Cellino, ndr) è un amico — spiega ai colleghi del Corriere di Brescia — e non me l’ha chiesto. Noi abbiamo trovato il Brianteo in una situazione disastrosa, sono serviti 2 milioni per consentirci di giocare in Serie C con una capienza ridotta e andrebbero progettati troppi lavori in un’estate. Vanno messi i tornelli, non ci sono. Capisco che sarebbe una soluzione vicina, ma non è affatto semplice".