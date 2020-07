Brevi sul suo futuro: "Rimanere a Olbia? Mi piacerebbe misurarmi con altri obiettivi"

"Nei prossimi giorni programmeremo gli incontri con giocatori e staff. È chiaro che dovremo dare anzitutto un occhio alle nuove regole e alle riforme che ancora non sono state varate. Capiamo prima che tipo di campionato sarà e dopo penseremo ad allestire la rosa in funzione di un obiettivo specifico". Così, nei giorni, il presidente dell'Olbia Alessandro Marino, che a margine della conferenza stampa di Roberto Ogunseye ( che ha salutato i sardi dopo il gol che è valso la salvezza, per trasferirsi al Cittadella ), ha parlato dei piani futuri della società. Ovviamente anche con riferimento a mister Oscar Brevi: "Con il mister eravamo d'accordo che ci saremmo seduti a parlare del futuro a salvezza acquisita. E questo faremo: parleremo dell'Olbia che verrà, ascolterò il mister e vedremo se ci saranno le basi per ripartire insieme. Dal punto di vista umano, posso dire di essermi trovato molto bene con lui. È una persona sincera, schietta e pragmatica".

Al netto delle regole che si scriveranno, però, Brevi sembra avere le idee chiare sulle proprie ambizioni. Queste le sue parole, riprese dall'edizione odierna de La Provincia di Como: "Ho parlato con la società, valuterò con calma. Sinceramente per me è stata un’esperienza positiva, ma tante volte mi sono trovato ad allenare squadre che hanno sfiorato la serie B. E, senza voler essere immodesto, come allenatore ho una media punti alta, mi piacerebbe anche potermi misurare con altri obiettivi, mi sento abbastanza pronto. Per cui, con molta chiarezza e rispetto verso la società, farò le mie valutazioni con calma".

Strategie e posizionamenti o strade che si separano? A breve le risposte.