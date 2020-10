Brian Bayeye, da ultimo arrivato a titolarissimo al Carpi. E il mercato si accorge di lui

Arrivato a Carpi sul fotofinish del mercato estivo 2020 Brian Bayeye ci ha messo giusto un pugno di partite per farsi apprezzare. L'esterno francese arrivato in prestito dal Catanzaro (contratto fino al 2023) e assistito dagli agenti Marco Montesarchio e Amadou Konte, già nelle prime tre gare del campionato di Serie C è riuscito ad imporsi come titolare nella formazione di Sandro Pochesci. Un exploit, quello del classe 2000, che ha già attivato su di se le attenzioni di alcuni osservatori di Serie B come quelli di Reggiana ed Entella che sembrano intenzionati a seguirne il percorso in questi ultimi mesi dell'anno ma soprattutto in vista delle prossime sessioni di mercato.