Brienza: “Proposte dalla Serie C. Bari? Nessuna chiamata”

© foto di Federico Gaetano

Il futuro dell'esperto trequartista Franco Brienza è ancora avvolto nel mistero nonostante qualche sondaggio da alcuni club di Serie C come ammette lo stesso calciatore dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: “Finora ho ricevuto qualche proposta dalla Serie C, ma sono ancora qui, a Ischia. Il Bari? So che qualcuno ha fatto il mio nome, ho letto. Ma sinceramente finora nessuno mi ha chiamato. Vedremo. Certo, mi fa piacere, però, sentire, anche a distanza, l’amore della piazza e dei tifosi. Vorrei vederli felici, speriamo quanto prima possibile".