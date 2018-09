© foto di Federico Gaetano

Nuova vita, ancora al Bari, per Franco Brienza. Il fantasista ha deciso di accettare la proposta del nuovo club biancorosso per ripartire insieme dalla Serie D. Brienza ha rilasciato al tal proposito alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Selene: "Sono stanco, ma felice. E' stato tutto un po' traumatico, nessuno si aspettava quello che è successo. Ripartiamo dalla polvere per ritornare in paradiso. Torno con la passione di sempre, i tifosi mi hanno sempre sostenuto: questo ha inciso sicuramente nella mia scelta. La D è un campionato difficile, che non ho mai fatto e non pensavo di fare, ma il calore della piazza mi ha invogliato tanto. Capitano? Tutti devono sentirsi importanti, certamente ho dei doveri in più rispetto ai giovani. Bari non merita questa categoria. Darò me stesso come fatto negli anni passati. L'anno scorso? Ci venivano dette cose che, purtroppo, non erano vere; ci siamo ritrovati spiazzati. Avevamo mantenuto una posizione di classifica, che ci avrebbe consentito di disputare i playoff in casa: sappiamo tutti com'è andata a finire. Fra i nuovi compagni, conosco Bolzoni, Di Cesare e Mattera. La trattativa era a buon punto da tempo. La Serie B? Attendiamo speranzosi, più che fiduciosi".