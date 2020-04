Brocchi: "A Monza cifre giuste per qualità giocatori e obiettivi società"

vedi letture

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è tornato sulla questione legata al taglio degli stipendi di casa biancorossa riguardante il mese di marzo ed ha risposto ai microfoni di EsteNews a chi sottolineava che è facile prendere questo tipo di decisione quando i compensi sono già elevati: "I giocatori del Monza guadagnano tanto perché se lo sono meritati sul campo, prima di venire a Monza. I nostri giocatori hanno sulle spalle un peso enorme, quello di una società importante con obiettivi importanti. E' normale che guadagnino più di coloro i quali hanno altri obiettivi. Quando io giocavo al Milan prendevo 1/4 o 1/5 meno rispetto ai miei compagni top player: è il calcio che è così. I più forti guadagnano di più. Penso che i miei giocatori guadagnino le cifre giuste per le qualità che hanno, la carriera che hanno fatto e gli obiettivi che ha la nostra società. E' troppo facile attaccarsi a queste cose: penso che ognuno debba guardare in casa propria. Mi arrabbio quando qualcuno parla della Serie C e dei suoi giocatori: bisogna rispettarli, ce ne sono una marea che guadagnano veramente poco e vanno tutelati ed aiutati. I vertici devono tenere in considerazione chi guadagna tanto e chi guadagna poco".