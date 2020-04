Brocchi e le cinque sostituzioni: "Aumenta lo spettacolo. Spero arrivino anche in A e B"

Sul tema della possibile estensione a Serie A e Serie B delle cinque sostituzioni per affrontare al meglio il periodo particolarmente denso di match ipotizzato dalle varie autorità qualora la stagione sportiva riparta, La Gazzetta dello Sport ha interpellato Cristian Brocchi, ex tecnico del Milan oggi alla guida del Monza del tandem Galliani-Berlusconi: “Con più sostituzioni si alza l’intensità, aumenta lo spettacolo. Cinque cambi anche in A e B? Spero vengano introdotti in maniera stabile. Riducono il rischio di infortuni da sovraccarico”.