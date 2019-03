Brocchi: "Stiamo ricreando amore per il Monza, ora la mentalità vincente"

Fonte: TuttoC.com

L'accesso alla finale di Coppa Italia Serie C sul campo e una cena speciale tra ex fuori. Nei giorni scorsi infatti il Monza ha organizzato presso un noto ristorante cittadino un momento di convivialità cui hanno preso parte tanti nomi dal passato biancorosso, insieme a quelli di oggi, come mister Cristian Brocchi: "Ho fatto altre cene con ex giocatori e le ho fatte da ex giocatore con i miei ex compagni. Ma quella dell'altra sera mi ha emozionato perché qua a Monza, a livello di società, stiamo cercando di ricreare un amore nei confronti di questa squadra".

Un amore che è stato tangibile proprio nella semifinale di ritorno di coppa pareggiata col Vicenza, dove sono accorsi quasi 4500 tifosi: "L'amore c'è: oggi (mercoledì sera, ndr) ne è stata la riprova. Abbiamo una curva fantastica che anche all'inizio, quando non c'erano questi risultati positivi, ci ha sempre sostenuto. Però adesso bisogna mentalizzare una città verso obiettivi importanti. Che non vuol dire vincere, ma avere la mentalità vincente. E per averla bisogna costruirla. E la si costruisce anche con le cene dell'altra sera. Quando parli con qualcuno che ha il Monza nel cuore, che ha già giocato e vinto nel Monza, che ha già vissuto situazioni che noi stiamo vivendo adesso. Creare quello spirito di appartenenza è bello ed importante".

E il tecnico entra nel dettaglio delle iniziative che ha pensato in prima persona per creare questo legame: "A Monzello, nella stanza dove pranziamo, ho fatto attaccare delle nostre foto, ma ho fatto tenere anche delle foto di quando il Monza è ripartito dalla D perché ci deve essere la storia. Se noi siamo qua oggi è grazie a chi è ripartito dalla D. Deve essere uno spirito di appartenenza che dobbiamo avere tutti. Tutte queste persone allo stadio sono il giusto merito per il lavoro che stanno facendo i ragazzi".