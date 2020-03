Brocchi: "Tifosi del Monza privilegiati. Sbagliano a credere che Ibra non possa arrivare"

Intervenuto a Telelombardia, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha così parlato della società brianzola: "C'è una cosa sola sbagliata nella testa dei tifosi del Monza, quello di pensare che l'arrivo di Ibrahimovic non sia possibile. In questo momento la tifoseria del Monza è una delle più fortunata in assoluto, avere una società come la nostra, con ambizione e forza, è da privilegiati: e se si guardano i ragazzi della Curva, quanta voglia e amore ci mettono, si capisce che sanno di essere fortunati".