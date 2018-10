Brunori: "Voglio conquistarmi il Parma facendo bene ad Arezzo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matteo Brunori, attaccante classe '94, in estate ha firmato un triennale (con opzione per il quarto anno) con il Parma, per poi essere girato in prestito all'Arezzo, squadra con cui ha già segnato due reti. Il giocatore si è raccontato ai microfoni di ParmaLive.com: "Ho visto Parma il giorno in cui ho firmato il contratto. Mi sono recato in sede, ho conosciuto il direttore sportivo Faggiano e sono diventato un giocatore ducale. È stato bellissimo. Poi, però, sono partito per andare direttamente all'Arezzo. "Ero già stato in Serie C con Foligno, Reggiana e Pro Patria. Poi sono ripartito dall'Eccellenza e, nella passata stagione, ho giocato in D col Villabiagio. Lì ho messo a segno 23 gol, ma il Parma mi aveva notato già prima: a dicembre ero già a quota 15. Lì ho saputo dell'interessamento dei crociati e, a giugno, interessavo ancora. Ed eccomi di nuovo in Lega Pro, stavolta da giocatore del Parma. Per me il Parma è un obiettivo da raggiungere, questa è un'occasione importantissima. Voglio sfruttare bene quest'opportunità che mi è stata data. Dal momento che non sono partito in ritiro con i gialloblù quest'anno, proverò a conquistarmelo il prossimo anno facendo un bel campionato ad Arezzo. Nel frattempo seguo sempre le partite del Parma: i crociati sono partiti molto bene e questo non può che farmi piacere. Ora li guardo in televisione ma mi sono imposto l'obiettivo di giocare con loro. Purtroppo non credo riuscirò a vedere il Parma dal vivo quest'anno visto che giocheremo tantissime partite in C". Sugli amaranto conclude: "In Toscana sono ambientato subito e ho trovato subito la condizione. Io mi metto a disposizione del mister, cerco di fare quello che ci chiede. Noi attaccanti siamo i primi difensori e quindi prima di tutto do una mano ai compagni, poi se viene il gol meglio. Ho segnato al Pontedera e alla Juventus U23 e sono contentissimo di stare ad Arezzo. Sin dal primo giorno mi hanno accolto benissimo. E poi in terza serie giochi in stadi veri, contro giocatori che arrivano dalla Serie B".