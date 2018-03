Buona la prima per Petrone: il Pisa vince con la Giana

© foto di Federico Gaetano

Concluse le quattro gare di Serie C, Girone A, in programma oggi alle 18,30. Doppio risultato a occhiali: zero gol in Alessandria-Lucchese e Pistoiese-Viterbese. Vittoria agevole per la Carrarese, che batte 2-0 il Piacenza, la notizia però arriva da Gorgonzola, dove il Pisa batte 4-2 la Giana Erminio. Buona la prima per mister Petrone, che fa sentire il fiato sul collo a Siena e Livorno, comunque lontane.