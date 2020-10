Buone notizie per la Triestina: nessun ulteriore positività al Covid-19. La nota del club

Buone notizie in casa Triestina. Dopo le due riscontrate positività, quella di Angelo Tartaglia e Vincenzo Sarno, il club è lieto di comunicare che, dopo l'ulteriore giro di tamponi effettuati in nottata, non sono emerse altre criticità.

Di seguito la nota:

"Dopo aver effettuato in nottata il nuovo giro di tamponi previsto dal protocollo sanitario relativamente al giorno gara, U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare che non sono state riscontrate ulteriori positività nel gruppo squadra. Nella giornata di ieri, inoltre, anche il personale della sede societaria è stato sottoposto a tampone e anche in questo caso tutti i test sono risultati negativi".