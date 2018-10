C. Italia Serie C, al Teramo il derby con la Samb. Ok anche il Feralpisalò

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Va al Teramo il derby a cavallo tra Abruzzo e Marche con la Sambenedettese, valido per il turno dei playoff della Coppa Italia Serie C, giocato oggi. Finisce 3-1 per il Teramo, passa anche il Feralpisalò, che ai rigori supera il SudTirol.