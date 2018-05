C. Lucarelli contro le Squadre B: "A chi giovano? Chi ci guadagna?"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli attraverso il proprio profilo Twitter ha detto la sua sull'ingresso delle Squadre B nel campionato di Serie C, probabilmente già dal prossimo anno per coprire eventuali vuoti d'organico, schierandosi in maniera decisa contro questa decisione a cui mancano solo i crismi dell'ufficialità ponendosi delle domande precise: “1) A chi giova? 2) Chi e cosa c'è dietro? 3) Chi ci guadagna veramente….? 3) Quali sarebbero i vantaggi? 4) E le ultime giornate con città storiche che si giocano la vita e questi che fanno le sfilate di moda che succede? 5) Ma semplicemente rifare il campionato De Martino no?????? “.

Il Campionato De Martino era una competizione che si è tenuta dal 1954 al 1976 riservata alle squadre di Serie A che potevano utilizzare i giocatori che trovavano poco spazio in prima squadra o i titolari reduci da infortuni e che necessitavano ritrovare il ritmo partita, un torneo che poi divenne per un anno Campionato Riserve e infine Campionato Under 23 fino alla sua sospensione.