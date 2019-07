Cacia: "Amo Piacenza, ho sempre detto che avrei voluto chiudere qui"

© foto di Gianni Schicchi

Intervenuto in conferenza stampa il neo attaccante del Piacenza Daniele Cacia ha parlato della propria volontà di tornare in biancorosso per chiudere il cerchio della sua carriera: “Ho sempre detto che avrei chiuso con la maglia del Piacenza ed eccomi qui, le mie non sono mai state parole di circostanza o piaggeria perché nel mio cuore c’è sempre stato il Piacenza. Questa è la quarta volta che torno e spero sia anche l’ultima. - continua Cacia - Piacenza è la città che amo, mi ha lanciato nel calcio e permesso di vivere tante emozioni. Promesse? Non prometto nulla, se non di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".