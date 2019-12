© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a Radio Anch'Io Lo Sport, trasmissione di Radio Rai , il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha speso buone parole anche sull'Olbia, che ha saputo valorizzare talenti o già di proprietà dei rossoblù o che poi sono approdati in massima serie: "Daniele Ragatzu dopo alcune stagioni positive ad Olbia è tornato ad incidere con gol importanti e siamo contenti di quello che sta facendo. Così come di Simone Pinna, altro ragazzo transitato da Olbia, che si è messo in luce. Poi abbiamo anche Deiola e Aresti. Quattro calciatori sardi in rosa come i quattro mori della nostra bandiera".