© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, è intervenuto in collegamento telefonico al termine della gara persa dai suoi in casa del Trapani, che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Parole forti quelle del numero uno rossoblù: “Non so se manderò ancora a giocare queste partite. Noi dall'inizio dell'anno chiediamo rispetto, ma questo rispetto non arriva e puntualmente finiamo derisi e offesi da arbitraggi indecenti, come quello di stasera (ieri sera, ndr). Se una neopromossa deve subire quello che stiamo subendo noi quest'anno mi chiedo che senso ha continuare. Con le squadre contro cui non si può vincere non vado più a giocare: mando la Berretti così faccio minutaggio. Ci siamo fatti offendere in modo indecente e indecoroso, con punizioni non fischiate. Domenica non so se manderò la squadra a giocare a Catania. Non sono più disposto a farmi prendere in giro. E' una cosa che va avanti da inizio campionato".